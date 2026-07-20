Пассажиров вокзала Волгоград-1 такси будет ждать у царицынской каланчи

Новая парковка заработает в 21 июля у бывшей царицынской каланчи, а ныне — музея Виктора Лосева. Здесь будут останавливаться автомобили, доставляющие пассажиров с чемоданами на железнодорожный вокзал Волгоград-1. Сюда же придётся добираться приезжим с кладью, сообщает v1.ru.
Во вторник начнётся её тестовая эксплуатация. Штрафовать за неоплату парковочного места пока не будут.
Горожан перемены не радуют: забег по пешеходной зоне с вещами примерно на 400 метров — не самая приятная прогулка для пассажиров, особенно в возрасте и с детьми.
Ранее vlg.aif.ru сообщал, что подземный переход собираются строить от остановки «Мамаев курган» через проспект Ленина к месту, где будет стоять музей СВО.