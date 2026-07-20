Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пассажиров вокзала Волгоград-1 такси будет ждать у царицынской каланчи

Горожан перемены не радуют: забег по пешеходной зоне с вещами примерно на 400 метров — не самая приятная прогулка для пассажиров, особенно в возрасте и с детьми.

Новая парковка заработает в 21 июля у бывшей царицынской каланчи, а ныне — музея Виктора Лосева. Здесь будут останавливаться автомобили, доставляющие пассажиров с чемоданами на железнодорожный вокзал Волгоград-1. Сюда же придётся добираться приезжим с кладью, сообщает v1.ru.

Во вторник начнётся её тестовая эксплуатация. Штрафовать за неоплату парковочного места пока не будут.

Горожан перемены не радуют: забег по пешеходной зоне с вещами примерно на 400 метров — не самая приятная прогулка для пассажиров, особенно в возрасте и с детьми.

Ранее vlg.aif.ru сообщал, что подземный переход собираются строить от остановки «Мамаев курган» через проспект Ленина к месту, где будет стоять музей СВО.