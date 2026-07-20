«Ниже среднего»: Волгоградская область — 75-я по ипотеке в РФ

Волгоградская область заняла 75-е место среди 85 регионов России по числу выданных ипотечных кредитов на 1000 человек экономически активного населения. Такие данные — в рейтинге российских регионов по развитию ипотеки, составленному РИА. Показатель Волгоградской области составил 10,5 кредита — ниже среднероссийского уровня в 14,2.
За последние 12 месяцев значение в регионе выросло на 43,6%. Средний размер ставки по ипотеке в Волгоградской области — 3,70%, а доля просроченной задолженности — 0,97%. Для сравнения, лидер рейтинга — Республика Тыва (26,6 кредита на 1000 человек), а замыкают список Дагестан (3,6) и Ингушетия (3,4).
Аналитики отмечают, что Москва, несмотря на масштаб рынка, расположилась рядом с Волгоградской областью — на 76-м месте с показателем 10,5 кредита на 1000 человек, а Санкт-Петербург вошел в топ-50 регионов с результатом 15,0.
Ранее сообщалось, что волгоградцы массово снимают квартиры с продажи.