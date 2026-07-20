«Ниже среднего»: Волгоградская область — 75-я по ипотеке в РФ

За последние 12 месяцев значение в регионе выросло на 43,6%. Средний размер ставки по ипотеке в Волгоградской области — 3,70%, а доля просроченной задолженности — 0,97%. Для сравнения, лидер рейтинга — Республика Тыва (26,6 кредита на 1000 человек), а замыкают список Дагестан (3,6) и Ингушетия (3,4).