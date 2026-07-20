Сколько придется копить на обучение в вузе Казахстана

Чтобы оценить нагрузку на бюджет, специалисты приняли правило, при котором на образование семья тратит не более 15% своего общего годового бюджета. Таким образом, чтобы заплатить за год учебы в вузе, например, 1,5 млн тенге, семье необходим совокупный доход около 833 тыс. тенге в месяц. Это в 2,5 раза больше медианной зарплаты одного казахстанского работника и почти в 1,8 раза выше средней зарплаты (461 486 тенге в 1 квартале).