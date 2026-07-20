Сколько придется копить на обучение в вузе Казахстана

Стоимость обучения в высших учебных заведениях Казахстана ежегодно растет. Из-за этого один учебный год может добавить заметную нагрузку на бюджет семьи, ведь для его оплаты потребуется несколько месячных зарплат.
Как выяснили специалисты КСЖ Freedom Life, по опубликованным недавно тарифам, стоимость обучения в некоторых казахстанских вузах начинается от 1,1 млн тенге.
Учитывая, что медианная заработная плата в Казахстане в 1 квартале 2026 года составляет 331 527 тенге, то получается, что один год в таком ВУЗе обойдется примерно в 3,3 таких оклада.
Однако в некоторых вузах Казахстана стоимость обучения гораздо выше. Например, один учебный год в KIMEP в среднем обойдется в 4,9−5,88 млн тенге, то есть примерно 14,8−17,7 медианных зарплат.
Еще дороже обойдется учеба в Nazarbayev University — 7,6 млн тенге в год, то есть примерно 23 медианных зарплаты.
Сколько нужно зарабатывать, чтобы оплатить учебу в Казахстане
Чтобы оценить нагрузку на бюджет, специалисты приняли правило, при котором на образование семья тратит не более 15% своего общего годового бюджета. Таким образом, чтобы заплатить за год учебы в вузе, например, 1,5 млн тенге, семье необходим совокупный доход около 833 тыс. тенге в месяц. Это в 2,5 раза больше медианной зарплаты одного казахстанского работника и почти в 1,8 раза выше средней зарплаты (461 486 тенге в 1 квартале).
Для понимания: если в семье работают два человека и каждый получает медианную зарплату, их общий доход составит лишь около 663 тыс. тенге в месяц. Это меньше суммы, которую аналитики посчитали комфортной для оплаты обучения, а значит, такой семье придется тратить на образование больше 15% своего дохода.