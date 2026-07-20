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Высокая экономическая активность ускорит рост ВВП Казахстана — ЕАБР

АСТАНА, 20 июл — Sputnik. Евразийский банк развития опубликовал еженедельный макрообзор экономик государств ЕАЭС.

Источник: Пресс-служба правительства Казахстана

В январе-июне 2026 года краткосрочный экономический индикатор Казахстана вырос на 5,1%, после 4,3% по итогам января-мая. Ускорение отражает расширение активности в базовых отраслях экономики.

Самые высокие темпы роста зафиксированы:

в строительстве — на 15,2%;

в транспорте и складировании — на 7,1%;

в торговле — на 5,7%.

«Инвестиции в основной капитал выросли на 9,6%. Наиболее заметное увеличение отмечено в сфере обрабатывающей промышленности (+33,3%), сельского хозяйства (+24,6%) и транспорта (+11,6%). Считаем, что высокая экономическая и инвестиционная активность продолжит способствовать росту ВВП Казахстана на 5,5% по итогам 2026 года», — сообщили аналитики банка.

А в Кыргызстане ВВП увеличился на 11,9% в январе-июне 2026 года. Ключевую роль сыграли строительный сектор и обрабатывающие производства. Объем жилищного строительства увеличился на 38,4%, стимулируемый реализацией программы «Мой Дом».

«Рост промышленного сектора во многом связан с увеличением выпуска основных металлов (+11,9% г/г). Дополнительную поддержку экономике оказывает высокий внутренний спрос: инвестиции выросли на 64,3% г/г, розничная торговля — на 13,5% г/г. Прогнозируем рост ВВП на уровне 10,2% в 2026 году», — отметили в ЕАБР.

В России в июне 2026 года инфляция составила 6% после 5,3% в мае. Рост цен на продовольственные товары повысился до 3,4% после 2,9% месяцем ранее.

Основным фактором стало менее выраженное снижение цен на плодоовощную продукцию: на 4,9% после снижения на 10,4% в мае. Инфляция в сегменте непродовольственных товаров ускорилась до 5,3% в июне после 4,2% месяцем ранее. Главным образом это произошло из-за подорожания моторного топлива.

«Июньское ускорение инфляции во многом связано с временными факторами: базовая инфляция осталась около 5,0% г/г. Увеличение топливных и логистических издержек может оказывать дополнительное ценовое давление в июле и августе. По мере стабилизации топливного рынка инфляция, по нашей оценке, вернется к траектории постепенного снижения к цели», — пишут эксперты.

В Беларуси ускорился рост экономики. За шесть месяцев 2026 года ВВП увеличился на 1,5% после 1% в январе-мае. Внутренний спрос оказывает поддержку экономической активности.

«Рост розничного товарооборота ускорился до 7,6% после 7,1%. Инвестиции в основной капитал увеличились на 4,1% после 1,5%. Восстановлению инвестиционной активности способствовало возвращение капитального строительства к положительной динамике», — отмечает ЕАБР.