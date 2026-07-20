Высокая экономическая активность ускорит рост ВВП Казахстана — ЕАБР

Основным фактором стало менее выраженное снижение цен на плодоовощную продукцию: на 4,9% после снижения на 10,4% в мае. Инфляция в сегменте непродовольственных товаров ускорилась до 5,3% в июне после 4,2% месяцем ранее. Главным образом это произошло из-за подорожания моторного топлива.