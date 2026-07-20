Индекс Мосбиржи упал ниже 1900 пунктов впервые с начала октября 2022 года

Индекс Мосбиржи (MOEX: MOEX) с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии торгов 20 июля опустился ниже 1900 пунктов впервые с 10 октября 2022 года. В 9:39 мск индекс составил 1898,49 пункта. К 9:57 мск показатель откорректировался до 1913,56.