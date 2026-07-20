В Красноярском крае выпустили новый путеводитель по бюджету региона

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Министерство финансов Красноярского края представило ежегодный путеводитель по бюджету региона на 2026 год. Издание призвано в доступной форме рассказать жителям о том, как устроена бюджетная система края, из каких источников формируются доходы и на какие направления расходуются средства.