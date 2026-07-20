В Красноярском крае выпустили новый путеводитель по бюджету региона

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Министерство финансов Красноярского края представило ежегодный путеводитель по бюджету региона на 2026 год. Издание призвано в доступной форме рассказать жителям о том, как устроена бюджетная система края, из каких источников формируются доходы и на какие направления расходуются средства.
Новый выпуск открывается обзором социально-экономического положения Красноярского края. В брошюре подробно описаны основные этапы бюджетного процесса, сценарные условия формирования краевого бюджета и его ключевые параметры на предстоящий год.
Особое внимание в издании уделено приоритетам бюджетной политики. Читатели могут ознакомиться с информацией о реализации национальных проектов, развитии инфраструктуры и территорий, а также о финансировании государственных программ Красноярского края.
Отдельный раздел посвящён направлениям, которые напрямую влияют на качество жизни жителей региона. В нём представлены материалы о расходах на образование, здравоохранение, социальную поддержку населения, культуру, спорт и туризм, развитие.
Особенностью выпуска 2026 года стала тематическая линия, посвящённая Году единства народов России. На страницах издания представлены материалы об истории, культуре и традициях народов, проживающих в Красноярском крае, сообщили в региональном минфине.