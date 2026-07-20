В РТ в июне на 26% выросло число сделок на вторичном рынке жилья

Такие данные приводит Управление Росреестра по республике.
В первый месяц лета ведомство зарегистрировало 15,5 тыс. переходов прав на недвижимость на основании договоров купли-продажи. В мае этот показатель составлял 12,2 тыс. сделок. В сравнении с июнем прошлого года количество зарегистрированных переходов прав выросло на 38,3% — с 11,2 тыс. до 15,5 тыс.
Наибольший рост спроса за месяц зафиксирован на индивидуальные жилые дома — число сделок с ними увеличилось на 57,5%, до 1,48 тыс. Приобретение земельных участков выросло на 28% — до 8,06 тыс. договоров, а количество сделок с жилыми помещениями увеличилось на 20,8% — до 5,43 тыс.
Всего за первое полугодие 2026 года Росреестр Татарстана зарегистрировал 75,8 тыс. переходов прав по договорам купли-продажи, что на 9,3% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
«Мы наблюдаем значительный рост активности на вторичном рынке недвижимости в Татарстане, что свидетельствует о восстановлении интереса граждан к покупке жилья и земельных участков. В июне 2026 года количество зарегистрированных сделок увеличилось более чем на 26% по сравнению с маем, и это позитивная тенденция, которая продолжает укрепляться. Особенно радует рост спроса на индивидуальные жилые дома, что говорит о том, что люди стремятся улучшить свои жилищные условия. Мы продолжаем работать над тем, чтобы процесс регистрации прав был максимально удобным и доступным для граждан», — отметила заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова.
Вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Руслан Садреев связал рост активности на рынке с несколькими факторами, среди которых снижение доступности ипотечных ставок, завершение сроков банковских вкладов у части граждан и реализация отложенного спроса после периода высокой ключевой ставки.
«Профессиональные участники рынка недвижимости ожидают дальнейшего увеличения спроса на вторичное жилье», — сообщил Руслан Садреев.