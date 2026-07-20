В РТ в июне на 26% выросло число сделок на вторичном рынке жилья

«Мы наблюдаем значительный рост активности на вторичном рынке недвижимости в Татарстане, что свидетельствует о восстановлении интереса граждан к покупке жилья и земельных участков. В июне 2026 года количество зарегистрированных сделок увеличилось более чем на 26% по сравнению с маем, и это позитивная тенденция, которая продолжает укрепляться. Особенно радует рост спроса на индивидуальные жилые дома, что говорит о том, что люди стремятся улучшить свои жилищные условия. Мы продолжаем работать над тем, чтобы процесс регистрации прав был максимально удобным и доступным для граждан», — отметила заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова.