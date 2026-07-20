В Татарстане с 1 октября тарифы на ЖКХ вырастут на 13,4%

В Татарстане с 1 октября 2026 года вырастут тарифы на ЖКХ. Средний предельный индекс роста составит 13,4%.
Газ подорожает с 8,55 до 9,28 рубля за кубический метр, электроэнергия для города без электроплит — с 5,82 до 6,47 рубля за киловатт-час (до 3900 киловатт-час). Тарифы на водоснабжение, водоотведение и отопление зависят от городов. Средняя стоимость тепла вырастет на 14%. Цены на вывоз ТКО в западной зоне (Казань) составят 131,51 рубля за человека, в восточной (Набережные Челны) — 135,13 рубля за человека.
Экономисты предупреждают, что это рекордный годовой рост тарифов из-за задержки индексации. Это увеличит инфляцию и создаст проблемы для бизнеса. Власти утверждают, что за счет «заморозки» тарифов в первом полугодии среднегодовой рост не превысит 5,7%.
Напомним, УК в Татарстане вернули жильцам почти 16 млн рублей после перерасчета. Это произошло после предостережений Госжилинспекции.