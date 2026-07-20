В Татарстане с 1 октября тарифы на ЖКХ вырастут на 13,4%

Газ подорожает с 8,55 до 9,28 рубля за кубический метр, электроэнергия для города без электроплит — с 5,82 до 6,47 рубля за киловатт-час (до 3900 киловатт-час). Тарифы на водоснабжение, водоотведение и отопление зависят от городов. Средняя стоимость тепла вырастет на 14%. Цены на вывоз ТКО в западной зоне (Казань) составят 131,51 рубля за человека, в восточной (Набережные Челны) — 135,13 рубля за человека.