В Челябинской области маслозавод закрыли на 30 суток из-за ветеринарных нарушений

В Озерске (Челябинская область) фирму по производству сливочного масла закрыли на 30 суток из-за ветеринарных нарушений, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Судебные приставы на 30 суток приостановили деятельность ООО “Велда”. Основание — решение Озерского городского суда», — прокомментировали в региональном ГУФССП.
ООО занимается производством сливочного и топленого масла, молочного жира и так далее.
Сообщается, что в ходе проверки было выявлено нарушение требований ветеринарного законодательства, предусмотренного статьей 10.6 КоАП РФ (нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил).
В суде представитель фирмы просил суд ограничиться штрафом, ссылаясь на «нежелательность нарушения условий заключенных договоров поставки и предусмотренными договорами санкциями, необходимость сохранения работы сотрудникам».
Но было принято во внимание, что в ноябре 2025 года ООО «Велда» уже привлекали к административной ответственности за точно такое же деяние — оформление ветеринарных сопроводительных документов при отсутствии изготовленной этим предприятием продукции. Тогда суд назначил штраф в размере 15 тысяч рублей, сейчас — приостановление деятельности.
«Судебный пристав-исполнитель проинформировал представителей предприятия о последствиях неисполнения требований исполнительного документа, также установил, что на территории маслозавода ведут деятельность сразу три юридических лица, в том числе и ООО “Велда”. У каждого ООО по одному рабочему офисному месту в одном кабинете, общий производственный цех и склад. Оборудованием в цехе пользуются все организации по установленному графику. Пломбировка механизмов может нарушить права третьих лиц, поэтому вместо опечатывания судебные приставы приняли решение о ежедневной проверке производства с целью недопущения деятельности ООО “Велда”, а также проверки сохранности пломб на компьютере организации», — говорится в комментарии.