В Челябинской области маслозавод закрыли на 30 суток из-за ветеринарных нарушений

«Судебный пристав-исполнитель проинформировал представителей предприятия о последствиях неисполнения требований исполнительного документа, также установил, что на территории маслозавода ведут деятельность сразу три юридических лица, в том числе и ООО “Велда”. У каждого ООО по одному рабочему офисному месту в одном кабинете, общий производственный цех и склад. Оборудованием в цехе пользуются все организации по установленному графику. Пломбировка механизмов может нарушить права третьих лиц, поэтому вместо опечатывания судебные приставы приняли решение о ежедневной проверке производства с целью недопущения деятельности ООО “Велда”, а также проверки сохранности пломб на компьютере организации», — говорится в комментарии.