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Число налогоплательщиков на «автоупрощенке» достигло 461 тысячи

Льготная автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН) для малого бизнеса продолжает набирать пользователей. По данным ФНС, по итогам первого полугодия число налогоплательщиков, применяющих «автоупрощенку», достигло 461 тыс. Основные причины роста интереса: возможность предпринимателям на АУСН с годовым доходом до 60 млн руб. не платить НДС и не подавать отчетность, а также расширение географии применения режима.

Льготная автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН) для малого бизнеса продолжает набирать пользователей. По данным ФНС, по итогам первого полугодия число налогоплательщиков, применяющих «автоупрощенку», достигло 461 тыс. Основные причины роста интереса: возможность предпринимателям на АУСН с годовым доходом до 60 млн руб. не платить НДС и не подавать отчетность, а также расширение географии применения режима.

Речь идет об экспериментальном налоговом режиме, действующем пока до конца 2027 года. Механизм рассчитан на микробизнес (до пяти работников) и предполагает освобождение от подачи основной отчетности, а также от уплаты страховых взносов и некоторых налогов. В рамках АУСН ФНС сама начисляет налоги на основе данных контрольно-кассовой техники и операций по счетам. Для «входа» в режим есть ряд ограничений: стоимость основных средств не может быть выше 150 млн руб., работники должны получать выплаты только безналичным способом через банк, счета можно открывать только в уполномоченных кредитных организациях.