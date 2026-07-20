Число налогоплательщиков на «автоупрощенке» достигло 461 тысячи

Речь идет об экспериментальном налоговом режиме, действующем пока до конца 2027 года. Механизм рассчитан на микробизнес (до пяти работников) и предполагает освобождение от подачи основной отчетности, а также от уплаты страховых взносов и некоторых налогов. В рамках АУСН ФНС сама начисляет налоги на основе данных контрольно-кассовой техники и операций по счетам. Для «входа» в режим есть ряд ограничений: стоимость основных средств не может быть выше 150 млн руб., работники должны получать выплаты только безналичным способом через банк, счета можно открывать только в уполномоченных кредитных организациях.