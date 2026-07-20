Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВТБ пообещал помочь продавцам Wildberries после атак на склады маркетплейса

ВТБ (MOEX: VTBR) разработал меры поддержки продавцов Wildberries, которые потеряли товары на складах маркетплейса в Московской и Тамбовской областях из-за ударов БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба банка.

ВТБ (MOEX: VTBR) разработал меры поддержки продавцов Wildberries, которые потеряли товары на складах маркетплейса в Московской и Тамбовской областях из-за ударов БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Предприниматели смогут обратиться в ВТБ за отсрочкой по погашению основного долга и процентов по действующему кредитному соглашению и другими мерами поддержки. «Банк в приоритетном порядке рассмотрит все обращения на индивидуальных условиях», — указано в сообщении ВТБ.

ВСУ в ночь на 18 июля ударили беспилотниками по складам Wildberries в Электростали в Подмосковье и Котовске в Тамбовской области. В Электростали, по данным губернатора Андрея Воробьева, погиб один человек, пострадали 57. В Котовске семь погибших и 25 пострадавших. Утром 20 июля эвакуировали сотрудников логистического комплекса Wildberries в подмосковном Коледино. Они уже вернулись к штатной работе, сообщила компания.

Гендиректор Wildberries Татьяна Ким объявила о предоставлении скидок на хранение товаров на некоторых складах для владельцев поврежденных товаров. Транзит товаров на региональные склады будет бесплатным. WB Банк пообещал отсрочку по погашению кредитов. О мерах поддержки также объявил Сбербанк.

Об ущербе от атак на склады — в материале «Ъ» «Товар—деньги—пожар».

Узнать больше по теме
Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
Читать дальше