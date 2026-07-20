ВТБ пообещал помочь продавцам Wildberries после атак на склады маркетплейса

ВСУ в ночь на 18 июля ударили беспилотниками по складам Wildberries в Электростали в Подмосковье и Котовске в Тамбовской области. В Электростали, по данным губернатора Андрея Воробьева, погиб один человек, пострадали 57. В Котовске семь погибших и 25 пострадавших. Утром 20 июля эвакуировали сотрудников логистического комплекса Wildberries в подмосковном Коледино. Они уже вернулись к штатной работе, сообщила компания.