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Иркутская область досрочно выполнила годовой план по экспорту сельхозпродукции

План 2026 года в 58 млн долларов достигнут уже в первом полугодии.

Источник: ТК Город

Основной объём пришёлся на масложировую продукцию — экспорт рапсового масла, масличного жмыха и маргарина вырос почти в два раза. Значительно увеличились поставки зерновых (пшеница, овёс), а также молочной и мясной продукции — более чем в десять раз.

Ключевые импортёры — Китай, Монголия и Южная Корея. Общий экспорт вырос на 22% по сравнению с прошлым годом.

— Достигнутый результат демонстрирует укрепление экспортного потенциала Приангарья и успешное освоение сельхозтоваропроизводителями новых рынков сбыта. При этом считаю, что одним из ключевых факторов роста экспорта в денежном эквиваленте в структуре поставок является, в том числе увеличение доли продуктов переработки сельскохозяйственного сырья с высокой добавленной стоимостью, — подчеркнула министр сельского хозяйства Иркутской области Марина Кожарина.

Работа по реализации внутреннего плана экспорта продукции АПК на 2026 год продолжается.