Иркутская область досрочно выполнила годовой план по экспорту сельхозпродукции

Основной объём пришёлся на масложировую продукцию — экспорт рапсового масла, масличного жмыха и маргарина вырос почти в два раза. Значительно увеличились поставки зерновых (пшеница, овёс), а также молочной и мясной продукции — более чем в десять раз.