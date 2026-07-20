Иркутская область досрочно выполнила годовой план по экспорту сельхозпродукции

Основной объём пришёлся на масложировую продукцию — экспорт рапсового масла, масличного жмыха и маргарина вырос почти в два раза. Значительно увеличились поставки зерновых (пшеница, овёс), а также молочной и мясной продукции — более чем в десять раз.
Ключевые импортёры — Китай, Монголия и Южная Корея. Общий экспорт вырос на 22% по сравнению с прошлым годом.
— Достигнутый результат демонстрирует укрепление экспортного потенциала Приангарья и успешное освоение сельхозтоваропроизводителями новых рынков сбыта. При этом считаю, что одним из ключевых факторов роста экспорта в денежном эквиваленте в структуре поставок является, в том числе увеличение доли продуктов переработки сельскохозяйственного сырья с высокой добавленной стоимостью, — подчеркнула министр сельского хозяйства Иркутской области Марина Кожарина.
Работа по реализации внутреннего плана экспорта продукции АПК на 2026 год продолжается.