Власти уточнили параметры жилого квартала, который планируется построить на Октябрьском острове

Всего в рамках первого этапа компания намерена возвести 45 жилых корпусов, два многофункциональных комплекса с бутик-отелем пять звезд на 60 номеров (6,7 тыс. кв. м), гостиницей 4 звезды на 200 номеров (16,9 тыс. кв. м), офисными и торговыми пространствами (35,9 тыс. кв. м) и паркингами на 154 автомобиля. В ЖК планируется сочетание классов жилья «бизнес» и «премиум». Первые два корпуса рассчитаны на 741 квартиру.