Число квартир в жилищном фонде Волгограда подсчитал Росстат

В первой половине 2026 года организации-застройщики возвели 42 здания от одного до пяти этажей, восемь шести-девятиэтажных зданий и столько же выше девяти этажей. По-прежнему преобладают кирпичные здания — их 55,0% из 127,8 тысячи квадратных метров общей площади введённых в эксплуатацию МКД. На монолитные строения приходится 32,9%, панельные — 5,1%, 7,0% построены из других материалов.