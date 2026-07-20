Число квартир в жилищном фонде Волгограда подсчитал Росстат

Жилищный фонд Волгограда составил на конец 2025 года 27,6 млн квадратных метров общей площади. За год объемы выросли на 0,6 млн квадратов, сообщает Волгоградстат.
Из всего жилья, имеющегося в областном центре, 93,5% находится в собственности граждан. Больше половины жилых домов — кирпичные, их 54,6% от общей площади. Панельных домов в Волгограде 24,6%.
Сохраняются здания довоенной постройки и даже времен Царицына — это имя город носил до 10 апреля 2025 года, пока его не переименовали в Сталинград. Часть таких строений планируется капитально отремонтировать, другие признаны аварийным жильём и подлежат сносу.
Жилищный фонд Волгограда насчитывает 451,7 тысячи квартир в многоквартирных и индивидуальных жилых домах, а также домах блокированной застройки. Преобладают двух- и трехкомнатные квартиры — 33,5% и 29,2% соответственно.
В первой половине 2026 года организации-застройщики возвели 42 здания от одного до пяти этажей, восемь шести-девятиэтажных зданий и столько же выше девяти этажей. По-прежнему преобладают кирпичные здания — их 55,0% из 127,8 тысячи квадратных метров общей площади введённых в эксплуатацию МКД. На монолитные строения приходится 32,9%, панельные — 5,1%, 7,0% построены из других материалов.
Ранее стало известно, что жилье в доме, пострадавшем от взрыва в кафе «Белладжио», продают за 28 млн рублей в Волгограде.