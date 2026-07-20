Калининградстат: в рейтинге зарплат Калининградская область поднялась на семь пунктов

«Если сравнивать с субъектами Российской Федерации, то мы находимся на 37-й позиции. Средняя заработная плата по России составила немногим более 109 тыс. рублей [в апреле 2026 года], — сказал Александрова. — Если сравнить с 2020 годом, то мы занимали 44 позицию, то есть видим, что положение у нас улучшается». Она также отметила, что среди лидеров — субъекты Дальнего Востока, а рекордсмен — Чукотский автономный округ, где средняя зарплата превышает 250 тыс. рублей.