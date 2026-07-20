Белстат: в первом полугодии построено 16,3 тыс. квартир

Кроме того, для многодетных семей за этот период было построено 156,5 тысячи квадратных метров общей площади жилья. А в сельских населенных пунктах сдано в эксплуатацию 640,7 тысячи «квадратов», что составляет 39,2% от общего ввода по стране.