Белстат: в первом полугодии построено 16,3 тыс. квартир

По данным статистического комитета, в январе-июне организации всех форм собственности построили 16,3 тысячи новых квартир.
«Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 524,8 тысячи квадратных метров общей площади, или 32,1% от общего объема введенного жилья», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что при строительстве более 45% (237,3 тысячи квадратных метров) введенного в эксплуатацию жилья для нуждающихся была использована господдержка.
Кроме того, для многодетных семей за этот период было построено 156,5 тысячи квадратных метров общей площади жилья. А в сельских населенных пунктах сдано в эксплуатацию 640,7 тысячи «квадратов», что составляет 39,2% от общего ввода по стране.
В лидерах по общей площади построенного жилья идут Минская (461,3 тыс. кв. м), Брестская (266,7 тыс.) и Могилевская (225,3 тыс.) области. Гомельская область — на четвертом месте (197,5 тыс.), за ней следуют Гродненщина (174,3 тыс.), Минск (172,6 тыс.), Витебщина (135,5 тыс.).