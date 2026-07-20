Аналитики: спрос на комбо-ипотеку вырос почти в пять раз

По итогам первого полугодия россияне оформили более 1,1 тыс. комбинированных ипотек почти на 11 млрд рублей. Такие данные приводит российский банк ВТБ. Число сделок по сравнению с январем-июнем 2025 года выросло почти в пять раз. Подавляющее большинство заёмщиков сочетают рыночную ипотеку с «семейной» госпрограммой.