Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аналитики: спрос на комбо-ипотеку вырос почти в пять раз

По итогам первого полугодия россияне оформили более 1,1 тыс. комбинированных ипотек почти на 11.

По итогам первого полугодия россияне оформили более 1,1 тыс. комбинированных ипотек почти на 11 млрд рублей. Такие данные приводит российский банк ВТБ. Число сделок по сравнению с январем-июнем 2025 года выросло почти в пять раз. Подавляющее большинство заёмщиков сочетают рыночную ипотеку с «семейной» госпрограммой.

На фоне изменения цен на недвижимость заемщикам не всегда хватает лимитов льготных программ для покупки жилья нужной площади, — отмечают эксперты. На этом фоне основным инструментом для получения большей суммы по низкой ставке становится комбинированная ипотека, которая подразумевает сочетание господдержки с рыночными условиями.

Для примера: по итогам первого полугодия доля комбо-ипотеки в объеме сделок банка по госпрограммам, которые допускают комбинирование, составила 10% (годом ранее — 1%). Средняя сумма кредита при сочетании с «семейной» ипотекой по итогам января-июня составила около 9,7 млн рублей, с IT-ипотекой — примерно 11,3 млн рублей.

Чаще всего комбо-ипотеку оформляют жители Москвы и Подмосковья, Республики Татарстан, а также Свердловской и Челябинской областей.

По словам старшего вице-президента, руководителя департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексея Охорзина, комбо-ипотека даёт возможность семьям получить и льготную ставку, и просторное жилье.

Фото: сгенерировано ИИ.

Узнать больше по теме
Татарстан: один из крупнейших и наиболее развитых регионов России
Республика Татарстан — субъект Российской Федерации, расположенный в центре европейской части страны, в месте слияния Волги и Камы. Регион считается одним из ведущих экономических, научных и культурных центров России; также он известен развитой промышленностью, богатым историческим наследием, многонациональным населением и столицей — Казанью. Собрали все самое главное.
Читать дальше