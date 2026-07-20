Глеб Никитин рассказал о планах по строительству атомной электростанции

Нижегородская область добивается строительства атомной электростанции. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин, отметив, что Минэнерго России уже поддержало включение объекта в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики страны в 2027 году.
Строительство АЭС в регионе станет долгосрочным проектом. По предварительным оценкам, ввод станции в эксплуатацию возможен в конце 2030-х — начале 2040-х годов.
«Уже в ходе строительства АЭС станет невероятным драйвером для экономики региона, а после ее запуска мы получим абсолютно новое качество нашего энергетического комплекса, колоссальные возможности для развития», — подчеркнул Никитин.
Губернатор также высказался о незавершенном строительстве Горьковской атомной станции теплоснабжения (АСТ), назвав отказ от реализации проекта в конце прошлого века ошибкой. По мнению Никитина, после аварии на Чернобыльской АЭС решение было принято под влиянием «политической конъюнктуры и общественных страхов», несмотря на интересы региона. При этом он отметил, что современные атомные технологии существенно отличаются от тех, что использовались десятилетия назад, а безопасность атомных электростанций сегодня находится на принципиально ином уровне.
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