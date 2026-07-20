Глеб Никитин рассказал о планах по строительству атомной электростанции

Губернатор также высказался о незавершенном строительстве Горьковской атомной станции теплоснабжения (АСТ), назвав отказ от реализации проекта в конце прошлого века ошибкой. По мнению Никитина, после аварии на Чернобыльской АЭС решение было принято под влиянием «политической конъюнктуры и общественных страхов», несмотря на интересы региона. При этом он отметил, что современные атомные технологии существенно отличаются от тех, что использовались десятилетия назад, а безопасность атомных электростанций сегодня находится на принципиально ином уровне.