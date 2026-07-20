Четыре промышленных города Красноярского края вновь поборются за федеральные гранты на благоустройство

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. При поддержке СУЭК-Красноярск, СГК и Фонда Мельниченко Бородино, Назарово, Шарыпово и Минусинск представили проекты на XI Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. В случае победы города смогут привлечь федеральные средства на реализацию новых общественных пространств.
Для промышленных городов Красноярского края участие в конкурсе уже стало частью системной работы по развитию городской среды. Благодаря совместной работе муниципалитетов, Фонда Мельниченко, СУЭК-Красноярск и СГК с 2021 года победителями конкурса стали 12 проектов, на реализацию которых привлечено около миллиарда рублей федерального финансирования. Сегодня эти проекты не только меняют облик городов, но и создают новые точки притяжения для жителей.
В этом году каждый город сделал ставку на территорию, которую сами жители считают одной из самых важных. Бородино представил проект благоустройства улицы Октябрьской, Назарово — парка «Радуга детства», Шарыпово — общественного пространства по улице Энергетиков, Минусинск — набережной в районе улицы Ипподромной. Все концепции сформированы по итогам общественных обсуждений и проектных семинаров.
«Подготовка заявки на конкурс — это не только возможность привлечь федеральное финансирование. Это возможность вместе с жителями определить, каким будет город через несколько лет. Такие проекты помогают сформировать долгосрочное видение развития территорий и создать общественные пространства, которые действительно востребованы людьми», — отметила генеральный директор Фонда Мельниченко Татьяна Журавлёва.
Сегодня результаты этой работы уже можно увидеть в городах края. В Бородино преобразились центральная улица Ленина и парк Дворца культуры «Угольщик», в Назарово появились сквер имени Марины Ладыниной и экопарк «Березовая роща», в Шарыпово созданы променад «Воинская слава — трудовая доблесть» и «Динопарк». В Минусинске действует спорт-парк «Я — Ясная поляна», а в этом году в южной столице региона реализуется проект-победитель конкурса прошлого года — городской променад на улице Абаканской.
Победителей XI Всероссийского конкурса определит федеральная конкурсная комиссия Минстроя России. Итоги будут подведены в августе. В случае победы еще четыре проекта Красноярского края получат федеральное финансирование и станут частью масштабной работы по развитию комфортной городской среды в регионе.
Напомним, что Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды проводится по поручению Президента России с 2018 года и является частью федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».