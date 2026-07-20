Четыре промышленных города Красноярского края вновь поборются за федеральные гранты на благоустройство

Сегодня результаты этой работы уже можно увидеть в городах края. В Бородино преобразились центральная улица Ленина и парк Дворца культуры «Угольщик», в Назарово появились сквер имени Марины Ладыниной и экопарк «Березовая роща», в Шарыпово созданы променад «Воинская слава — трудовая доблесть» и «Динопарк». В Минусинске действует спорт-парк «Я — Ясная поляна», а в этом году в южной столице региона реализуется проект-победитель конкурса прошлого года — городской променад на улице Абаканской.