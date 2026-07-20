Атомную электростанцию могут построить в Нижегородской области к 2040 году

«К сожалению, политическая конъюнктура, эксплуатация страхов людей после аварии на Чернобыльской АЭС тогда возобладали над здравым смыслом и объективными интересами области. Обжегшись на молоке, дули на воду — ведь атомная отрасль извлекла уроки из чернобыльских событий, и теперь безопасность АЭС находится на принципиально ином уровне. Уверен, атомной энергетике в Нижегородской области — быть!», — подытожил Глеб Никитин.