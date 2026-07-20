Атомную электростанцию могут построить в Нижегородской области к 2040 году

Нижегородская область получила поддержку Минэнерго России на включение планируемой атомной электростанции в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики страны в 2027 году. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в своем макс-канале.
По словам губернатора, возможные сроки ввода объекта в эксплуатацию намечены на конец 2030-х — начало 2040-х годов. Никитин подчеркнул, что строительство новой АЭС будет способствовать развитию экономики региона, а последующий запуск станции выведет качество энергетического комплекса на новый уровень.
Также глава региона выразил мнение, что отказ от достройки Горьковской атомной станции теплоснабжения в конце прошлого века стал большой ошибкой.
«К сожалению, политическая конъюнктура, эксплуатация страхов людей после аварии на Чернобыльской АЭС тогда возобладали над здравым смыслом и объективными интересами области. Обжегшись на молоке, дули на воду — ведь атомная отрасль извлекла уроки из чернобыльских событий, и теперь безопасность АЭС находится на принципиально ином уровне. Уверен, атомной энергетике в Нижегородской области — быть!», — подытожил Глеб Никитин.
Ранее сообщалось, что конструкцию для реакторов атомных ледоколов запатентовали учёные из лаборатории НГТУ имени Алексеева.