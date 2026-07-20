«Летний университет» в шестой раз объединил в СФУ иностранных и российских студентов и преподавателей

«От лица всей делегации ТГЭУ сердечно приветствую Вас. Наша группа уже вернулась в Ташкент, но сердце осталось в Красноярске. Ваш проект превзошёл любые ожидания — это было не просто обучение, а настоящее путешествие, полное открытий и вдохновения. Такого безупречного порядка я не встречал нигде: от расписания до бытовых мелочей — всё функционировало как единый, отточенный механизм. Особую благодарность хочу выразить за тёплый приём, который мы получили с первой же минуты. Забота волонтёров, мудрость преподавателей, поддержка менторов, вкусная и разнообразная еда — всё это создало атмосферу, в которой хотелось учиться, творить и делиться идеями. Мы чувствовали себя не гостями, а частью большой, дружной семьи. Красноярск навсегда останется в наших воспоминаниях как город, где мы обрели новых друзей и второй дом. СФУ — как университет, в который хочется возвращаться снова и снова. Надеюсь на новые встречи в рамках будущих программ!», — рассказал участник Асадбек Муродилов.