«Летний университет» в шестой раз объединил в СФУ иностранных и российских студентов и преподавателей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Более четырёхсот студентов из 19 стран — Армении, Беларуси, Бразилии, Вьетнама, Египта, Израиля, Индии, Казахстана, Китая, Кубы, Кыргызстана, Малайзии, Монголии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, Чили, Эквадора, России — две недели созидали, изучали, творили и учились дружить и слышать друг друга.
В июле в Сибирском федеральном университете собрались 330 иностранных и 100 российских студентов. Главным организатором проекта Министерства образования и науки Российской Федерации и ФГАНУ «Социоцентр» в сердце Сибири традиционно выступил Институт бизнес-процессов СФУ в партнёрстве с Институтом цветных металлов, Гуманитарным институтом, Институтом филологии и языковой коммуникации, Институтом педагогики, психологии и социологии, Институтом физической культуры, спорта и туризма, Институтом математики и фундаментальной информатики СФУ.
«Важная задача проекта — познакомить молодёжь из других стран с возможностями российского образования — выполнена. Кроме того, студенты, говорящие на разных языках, с разными взглядами на мир, научились слышать друг друга и находить общие решения. Именно это взаимодействие заложило основу настоящего интернационального сообщества, которому не страшны ни километры, ни годы», — подчеркнула Екатерина Сидоренко, проректор СФУ по молодёжной политике.
Кульминацией проекта в СФУ стал трёхдневный интенсивный отраслевой хакатон, организованный госкорпорацией «Росатом» и компанией РусГидро. Для многих ребят это был принципиально новый опыт. Команды решали задачи по разработке прикладных решений для реальных бизнес-процессов компаний. В первый день команды по десять человек вместе с наставниками формировали концепции и прорабатывали архитектуру проектов, а во второй — шлифовали детали, готовили презентации, а на третий день представили проекты на суд жюри. Лучшие команды были отмечены за глубокую проработку, практическую ценность и инновационный подход к проектам.
Индустриальные партнёры СФУ — компании РУСАЛ и «Красцветмет» — также подарили участникам экскурсии на реальные производства, чтобы те могли прикоснуться к передовым промышленным решениям отрасли.
«Кроме образовательных занятий в СФУ по восьми направлениям — менеджмент, туризм, металлургия, русская филология, цифровые технологии, математика, психология и педагогика — для ребят были организованы спортивная и культурная программа, а также время для неформального общения и знакомства. Выездные экскурсии по Красноярску и окрестностям стали шансом узнать культуру Сибири и познакомиться с богатством природы», — рассказала Евгения Ершова, координатор проекта от СФУ.
В своих отзывах о поездке участники пишут, что навсегда запомнят масштабные панорамы национального центра «Россия», захватывающие виды Красноярской ГЭС, трогательную поездку в Успенский собор. Спортивная подготовка студентам и преподавателям пригодилась при подъёме на самую длинную в России лестницу на Торгашинском хребте и пешей прогулке по национальному парку «Красноярские Столбы».
Организаторы продолжают получать самые тёплые отзывы от участников:
«Организация была на высшем уровне, отдельно хочу поблагодарить волонтёров из направления “Туризм”, а участников — за незабываемый опыт и увлекательный обмен культурами. Ждём вас в Узбекистане».
«От лица всей делегации ТГЭУ сердечно приветствую Вас. Наша группа уже вернулась в Ташкент, но сердце осталось в Красноярске. Ваш проект превзошёл любые ожидания — это было не просто обучение, а настоящее путешествие, полное открытий и вдохновения. Такого безупречного порядка я не встречал нигде: от расписания до бытовых мелочей — всё функционировало как единый, отточенный механизм. Особую благодарность хочу выразить за тёплый приём, который мы получили с первой же минуты. Забота волонтёров, мудрость преподавателей, поддержка менторов, вкусная и разнообразная еда — всё это создало атмосферу, в которой хотелось учиться, творить и делиться идеями. Мы чувствовали себя не гостями, а частью большой, дружной семьи. Красноярск навсегда останется в наших воспоминаниях как город, где мы обрели новых друзей и второй дом. СФУ — как университет, в который хочется возвращаться снова и снова. Надеюсь на новые встречи в рамках будущих программ!», — рассказал участник Асадбек Муродилов.
Ярким событием встречи стали «Весёлые старты» — динамичные эстафеты для студентов. Особый интерес вызвал футбольный фиджитал-турнир, соединивший классический футбол с цифровыми технологиями. Участники одновременно демонстрировали спортивную подготовку и умение быстро адаптироваться к технологичным вызовам.
Атмосферной встречей стал кинотеатр под открытым небом. Укутавшись в пледы, участники смотрели фильм о сибирской глубинке и делились впечатлениями. И во второй раз на «Летнем университете» прошёл Фестиваль народностей. Участники готовили творческие номера, знакомили с культурой стран: танцы, музыка, костюмы и угощения — каждый смог поделиться частичкой свой культуры и узнать и жизни других.
«Летний университет 2026» стал для участников по-настоящему насыщенным культурным и образовательным фестивалем — тёплым, искреннем, шумным и ярким впечатлением от гостеприимной Сибири на всю жизнь.
Организаторы убеждены, что «Летний университет 2026» навсегда останется в памяти участников и станет опорой и стартовым трамплином, чтобы уверенно двигаться вперёд и реализовывать самые смелые замыслы.