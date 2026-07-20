Расходы Кубани на водопроводные сети достигли 26 млрд рублей

По его данным, в частности, благодаря региональной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», за десять лет темпы ремонта водопроводных сетей удалось увеличить более чем в 20 раз — с 9,2 км в 2016 году до 220 км по итогам 2025 года. В сегменте водоотведения динамика еще более заметная: объем реконструированных сетей вырос с 0,5 км до 29,3 км за тот же период.