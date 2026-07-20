Омская область признана регионом с самым дешевым бензином в России

На фоне общего роста цен на автомобильное топливо, который затронул большинство регионов страны, Омская область выделяется как территория с самой низкой стоимостью бензина. Согласно последним данным Росстата, средняя цена за литр топлива в регионе составляет 64,39 рубля.
Для сравнения, средний показатель по стране достиг отметки в 75,84 рубля за литр. В то же время в ряде южных и кавказских республик стоимость уже перевалила за психологическую отметку в 100 рублей: в Крыму литр стоит в среднем 185,18 рубля, а в Севастополе — 179,53 рубля. Отдельные премиальные марки (АИ-98) там продаются дороже 280−290 рублей.
Ранее «СуперОмск» сообщал, что для водителей в Омске стали доступны новые возможности сервисов «Яндекса». Компания усовершенствовала свои ключевые продукты для автомобилистов — «Карты» и «Навигатор». Теперь, открыв карточку любой АЗС, можно сразу увидеть, есть ли на ней необходимое топливо и насколько загружена станция.