Омская область признана регионом с самым дешевым бензином в России

Для сравнения, средний показатель по стране достиг отметки в 75,84 рубля за литр. В то же время в ряде южных и кавказских республик стоимость уже перевалила за психологическую отметку в 100 рублей: в Крыму литр стоит в среднем 185,18 рубля, а в Севастополе — 179,53 рубля. Отдельные премиальные марки (АИ-98) там продаются дороже 280−290 рублей.