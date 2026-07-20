Беспилотные грузовики будут активно внедряться в Донецкой республике

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ДНР будут внедрять ИИ и беспилотных систем в сфере транспорта уже в недалеком будущем.
Заявил глава республики Денис Пушилин.
Он не стал раскрывать детали проекта, однако известно, что еще в феврале на Каранском гранитном карьере в ДНР прошли успешные испытания беспилотного грузовика «Камаз», о чем сообщил весной сам Денис Пушилин.
Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».
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