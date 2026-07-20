«Генерация тепла» проводит масштабную модернизацию котельной «Северная»

Масштабные работы по комплексному ремонту водогрейных котлов № 4 и № 5 стартовали в 2024 году и рассчитаны до 2028 года. В преддверии текущего отопительного сезона уже заменены изношенные поверхности нагрева, восстановлена тепловая изоляция трубопроводов и обмуровка котла № 5, а также обновлена конвективная часть котла № 4. В настоящее время на финишной черте работы по замене промежуточного экрана котла № 5.