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Российский ответ Старлинку Илона Маска развивается ускоренными темпами

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Продолжается успешное развертывание низкоорбитальной спутниковой группировки для предоставления услуг связи нового поколения, сообщила российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440».

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Продолжается успешное развертывание низкоорбитальной спутниковой группировки для предоставления услуг связи нового поколения, сообщила российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440».

«В воскресенье 19 июля состоялся второй пакетный запуск космических аппаратов компании, — говорится в сообщении “Бюро 1440”. — После выведения на опорную орбиту космические аппараты успешно отделились от ракеты-носителя и были взяты под управление Центром управления полетами “Бюро 1440”, — уточнили в компании.

Ранее, в марте «Бюро 1440 “вывело на орбиту 16 спутников низкоорбитальной группировки “Рассвет”. Космические аппараты разработаны на базе собственной платформы компании и интегрируют систему связи на архитектуре 5G NTN, обновленную систему энергопитания, терминалы межспутниковой лазерной связи нового поколения и плазменную двигательную установку.

Об этом сообщил сайт «Донбасс решает».

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