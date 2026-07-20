Российский ответ Старлинку Илона Маска развивается ускоренными темпами

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Продолжается успешное развертывание низкоорбитальной спутниковой группировки для предоставления услуг связи нового поколения, сообщила российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440».
«В воскресенье 19 июля состоялся второй пакетный запуск космических аппаратов компании, — говорится в сообщении “Бюро 1440”. — После выведения на опорную орбиту космические аппараты успешно отделились от ракеты-носителя и были взяты под управление Центром управления полетами “Бюро 1440”, — уточнили в компании.
Ранее, в марте «Бюро 1440 “вывело на орбиту 16 спутников низкоорбитальной группировки “Рассвет”. Космические аппараты разработаны на базе собственной платформы компании и интегрируют систему связи на архитектуре 5G NTN, обновленную систему энергопитания, терминалы межспутниковой лазерной связи нового поколения и плазменную двигательную установку.
Об этом сообщил сайт «Донбасс решает».
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