Михаил Клинков проверил, как Дзержинск готовится к отопительному сезону

В Дзержинске продолжается подготовка к предстоящему отопительному сезону. Глава города Михаил Клинков проверил ход работ на котельной № 15 в переулке Западном, а также на котельных № 53 и № 54 на улице Патоличева.
На котельной № 15 проводится капитальный ремонт дымоотводящей системы, заменяются четыре котловых насоса с изменением схемы обвязки, а также капитально ремонтируются три теплообменника отопления.
На котельной № 53 ведется ремонт участка тепловой сети от тепловой камеры № 13 до ТК № 15. Готовность котельной № 54 составляет 95%: основные работы завершены, остается провести поверку манометров, после чего объект будет полностью готов к подаче тепла.
Как отметил генеральный директор ООО «Нижегородтеплогаз» Алексей Кузнецов, гидравлические испытания тепловых сетей проведены на всех 43 котельных. Во время проверок было выявлено 53 дефекта, 40 из которых уже устранены. Планово-предупредительный ремонт системы горячего водоснабжения выполнен на семи из 14 котельных.
В рамках инвестиционной программы «Нижегородтеплогаз» запланировано строительство нового участка тепловой сети и установка теплового пункта котельной № 25 для теплоснабжения дома № 33 по проспекту Дзержинского. Также предусмотрено техническое перевооружение узлов учета расхода газа в котельных № 49 и № 60.
Кроме того, подрядным способом проводится текущий ремонт тепловых сетей с заменой 1,5 километра труб, восстановление тепловой изоляции, ремонт четырех тепловых камер, а также капитальный и текущий ремонты зданий и кровель котельных.
Все работы выполняются в соответствии с графиком.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Дзержинске идут работы по ремонту проездов и подходов к учреждениям соцсферы.