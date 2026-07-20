Михаил Клинков проверил, как Дзержинск готовится к отопительному сезону

Как отметил генеральный директор ООО «Нижегородтеплогаз» Алексей Кузнецов, гидравлические испытания тепловых сетей проведены на всех 43 котельных. Во время проверок было выявлено 53 дефекта, 40 из которых уже устранены. Планово-предупредительный ремонт системы горячего водоснабжения выполнен на семи из 14 котельных.