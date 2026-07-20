Альтернативные способы оплаты обогнали карты по среднему чеку

Использование Pay-сервиса показывает ежемесячный стабильный рост. С января по май потрачено более 120 млрд рублей — в 2,3 раза больше, чем в прошлом году, а число оплат составило 158 млн — это в 2,2 раза больше, чем годом ранее. Аналитики связывают рост интереса к сервису тем, что он позволяет оплачивать покупки касанием смартфона даже без доступа к интернету на устройстве. Также функция недавно стала доступна для владельцев iPhone.