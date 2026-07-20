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2,2 млрд рублей выделили на подготовку школ и садиков в Нижнем Новгороде

В городе проверяют готовность более 500 образовательных учреждений: 177 объектов комиссия уже успешно приняла.

2,2 млрд рублей выделено на подготовку образовательных организаций Нижнего Новгорода к новому учебному году. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своём Макс-канале.

Средства направлены на ремонтные работы, закупку мебели, учебных материалов и современного оборудования, а также на благоустройство территорий. До 15 августа профильная комиссия, в состав которой входят представители МЧС, Росгвардии, Роспотребнадзора и родительская общественность, должна проверить готовность свыше 500 школ, детских садов и центров допобразования.

Специалисты оценивают состояние пищеблоков, обновляют меню, а также проверяют исправность систем тепло- и водоснабжения, пожарной сигнализации и видеонаблюдения. На сегодняшний день приёмочная комиссия уже утвердила готовность 177 объектов.

Ранее сообщалось, что 11 нижегородских выпускников пересдали ЕГЭ и смогли получить 100 баллов.

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