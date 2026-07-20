Правила назначения единого пособия меняются для волгоградцев

Уход зачтут, если заявитель ухаживал за близким родственником: ребёнком, родителем, братом, сестрой, бабушкой, дедушкой или внуком. Главное — подтвердить родство документами, например, свидетельством о рождении или браке. Их нужно принести в клиентскую службу Отделения СФР, куда было подано заявление на пособие.