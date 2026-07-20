Правила назначения единого пособия меняются для волгоградцев

С 21 июля в Волгоградской области меняются правила назначения единого пособия. Теперь при подаче нового заявления или продлении выплаты нужно будет подтверждать в ОСФР факт ухода за нетрудоспособным родственником.
Речь идёт о пенсионерах старше 80 лет, инвалидах I группы, а также престарелых, которым нужен уход по заключению врача.
Уход зачтут, если заявитель ухаживал за близким родственником: ребёнком, родителем, братом, сестрой, бабушкой, дедушкой или внуком. Главное — подтвердить родство документами, например, свидетельством о рождении или браке. Их нужно принести в клиентскую службу Отделения СФР, куда было подано заявление на пособие.
Как пояснил управляющий волгоградского ОСФР Владимир Фёдоров, новые требования не коснутся уже одобренных выплат. Их не отменят до конца назначенного срока. Изменения начнут действовать только при подаче нового заявления или продлении выплаты.
Подробнее о новых правилах можно узнать на официальном сайте СФР или позвонив по бесплатному телефону единого контакт-центра: 8−800−100−00−01.
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