Татарстан отправил в Китай продукции почти на 30 млн долларов за шесть месяцев

За весь прошлый год объем поставок в КНР составил $38,9 млн. Об этом РБК Татарстан сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.
Для сравнения, на 16 июля 2025 года объем экспорта татарстанской агропродукции в Китай составлял $12,6 млн.
Основную долю поставок в Китай по итогам июня заняли семена льна — продукции отправили на $12,6 млн. Годом ранее на середину июля этот показатель составлял $2,3 млн.
Второе место заняли жмыхи — это новое направление, поставки которого в Китай начались только в 2026 году. Объем экспорта этой продукции достиг $7,3 млн.
Кроме того, Татарстан поставлял в КНР зернобобовые культуры на $4,3 млн, рапсовое масло на $3,9 млн, сахарную продукцию на $2 млн и кондитерские изделия на $222,6 тыс.
По данным Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса (ЦОК АПК) в Татарстане, за первые месяцы 2026 года республика отправила в Китай более 30 тыс. тонн зерновой продукции — гороха, льна и растительного масла.
Экспорт льна по сравнению с первым полугодием 2025 года вырос в 5,7 раза и достиг 11,4 тыс. тонн. Поставки рапсового масла увеличились на 4,5% — до 6,9 тыс. тонн, а гороха — в 3,8 раза, до 13,7 тыс. тонн.
В ЦОК АПК рассказали, что сушеный горох в Китае в основном применяют для производства вермишели, клетчатки и горохового белка. Кроме того, эта культура становится все более востребованной как альтернатива сое, которую используют в производстве кормовых добавок.
Китайские требования к импортной продукции остаются одними из самых строгих. В стране контролируют отсутствие карантинных объектов, содержание остатков пестицидов, микотоксинов, тяжелых металлов и ГМО.
В ЦОК АПК подчеркнули, что стабильный рост экспорта говорит о качестве и безопасности продукции из Татарстана. Специалисты лабораторий центра контролируют каждую экспортную партию, что позволяет российским производителям выходить на китайский рынок.
Отдельного планового показателя по поставкам именно в Китай на 2026 год в Татарстане не устанавливалось. Экспорт в КНР является частью общей стратегии развития поставок продукции агропромышленного комплекса за пределы республики.
В 2025 году Татарстан экспортировал агропродукцию на $512,9 млн. Заместитель министра сельского хозяйства РТ Рустем Гайнуллов ранее сообщал, что план на 2026 год составляет $549,4 млн. На данный момент уже отгружено продукции на $222 млн — это 40,3% от годовой цели.
По данным Минсельхоза России, в 2025 году торговля сельскохозяйственной и продовольственной продукцией между Россией и Китаем продолжила расти. Товарооборот увеличился на 21%, российский экспорт — на 20%, импорт из Китая — на 24%.
Доля Китая в российском агроэкспорте составила 18,7%.
За первые пять месяцев 2026 года товарооборот между странами вырос еще на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Российский экспорт увеличился на 42% в денежном выражении благодаря росту поставок мороженой рыбы, рапсового масла, сои, ракообразных и гороха.
Из Китая в Россию в основном поступают фрукты, овощи и продукты их переработки. Наибольшую долю занимают мандарины, виноград и овощная продукция.
Сейчас между Россией и Китаем действуют соглашения на поставки продукции животноводства — рыбы, свинины, говядины, мяса птицы и молока.
Перечень разрешенной к экспорту в КНР зерновой продукции включает 24 позиции. Среди них — пшеница, ячмень, кукуруза, рис, соя, гречиха, овес, семена льна, семена подсолнечника и горох.
Минсельхоз России также сообщил, что ведется работа по открытию китайского рынка для поставок озимой пшеницы и ячменя из 35 российских регионов, свободных от заболеваний. Продолжается расширение списка регионов, которым разрешен экспорт рапса.
Кроме того, стороны обсуждают возможность поставок зерна и сахара в рамках китайских импортных квот.
В дальнейшем Россия рассчитывает расширить перечень товаров для экспорта в Китай. Сейчас согласовываются документы, которые могут открыть поставки кормов для сельскохозяйственных животных, говядины, готовой продукции из мяса птицы и свинины, субпродуктов, свиней и молочной продукции.