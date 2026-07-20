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Татарстан отправил в Китай продукции почти на 30 млн долларов за шесть месяцев

Татарстан за первые шесть месяцев 2026 года экспортировал в Китай агропромышленную продукцию на $29,6 млн.

Источник: ИА Татар-информ

За весь прошлый год объем поставок в КНР составил $38,9 млн. Об этом РБК Татарстан сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

Для сравнения, на 16 июля 2025 года объем экспорта татарстанской агропродукции в Китай составлял $12,6 млн.

Основную долю поставок в Китай по итогам июня заняли семена льна — продукции отправили на $12,6 млн. Годом ранее на середину июля этот показатель составлял $2,3 млн.

Второе место заняли жмыхи — это новое направление, поставки которого в Китай начались только в 2026 году. Объем экспорта этой продукции достиг $7,3 млн.

Кроме того, Татарстан поставлял в КНР зернобобовые культуры на $4,3 млн, рапсовое масло на $3,9 млн, сахарную продукцию на $2 млн и кондитерские изделия на $222,6 тыс.

В Минсельхозпроде Татарстана отметили, что китайские партнеры проявляют интерес к продукции глубокой переработки зерна.

По данным Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса (ЦОК АПК) в Татарстане, за первые месяцы 2026 года республика отправила в Китай более 30 тыс. тонн зерновой продукции — гороха, льна и растительного масла.

Экспорт льна по сравнению с первым полугодием 2025 года вырос в 5,7 раза и достиг 11,4 тыс. тонн. Поставки рапсового масла увеличились на 4,5% — до 6,9 тыс. тонн, а гороха — в 3,8 раза, до 13,7 тыс. тонн.

В ЦОК АПК рассказали, что сушеный горох в Китае в основном применяют для производства вермишели, клетчатки и горохового белка. Кроме того, эта культура становится все более востребованной как альтернатива сое, которую используют в производстве кормовых добавок.

Китайские требования к импортной продукции остаются одними из самых строгих. В стране контролируют отсутствие карантинных объектов, содержание остатков пестицидов, микотоксинов, тяжелых металлов и ГМО.

В ЦОК АПК подчеркнули, что стабильный рост экспорта говорит о качестве и безопасности продукции из Татарстана. Специалисты лабораторий центра контролируют каждую экспортную партию, что позволяет российским производителям выходить на китайский рынок.

Отдельного планового показателя по поставкам именно в Китай на 2026 год в Татарстане не устанавливалось. Экспорт в КНР является частью общей стратегии развития поставок продукции агропромышленного комплекса за пределы республики.

В 2025 году Татарстан экспортировал агропродукцию на $512,9 млн. Заместитель министра сельского хозяйства РТ Рустем Гайнуллов ранее сообщал, что план на 2026 год составляет $549,4 млн. На данный момент уже отгружено продукции на $222 млн — это 40,3% от годовой цели.

По данным Минсельхоза России, в 2025 году торговля сельскохозяйственной и продовольственной продукцией между Россией и Китаем продолжила расти. Товарооборот увеличился на 21%, российский экспорт — на 20%, импорт из Китая — на 24%.

Доля Китая в российском агроэкспорте составила 18,7%.

За первые пять месяцев 2026 года товарооборот между странами вырос еще на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Российский экспорт увеличился на 42% в денежном выражении благодаря росту поставок мороженой рыбы, рапсового масла, сои, ракообразных и гороха.

В структуре российских поставок в Китай в прошлом году лидировали мороженая рыба, рапсовое масло, ракообразные, семена льна, сушеный горох, мясо птицы и подсолнечное масло.

Из Китая в Россию в основном поступают фрукты, овощи и продукты их переработки. Наибольшую долю занимают мандарины, виноград и овощная продукция.

Сейчас между Россией и Китаем действуют соглашения на поставки продукции животноводства — рыбы, свинины, говядины, мяса птицы и молока.

Перечень разрешенной к экспорту в КНР зерновой продукции включает 24 позиции. Среди них — пшеница, ячмень, кукуруза, рис, соя, гречиха, овес, семена льна, семена подсолнечника и горох.

Минсельхоз России также сообщил, что ведется работа по открытию китайского рынка для поставок озимой пшеницы и ячменя из 35 российских регионов, свободных от заболеваний. Продолжается расширение списка регионов, которым разрешен экспорт рапса.

Кроме того, стороны обсуждают возможность поставок зерна и сахара в рамках китайских импортных квот.

В дальнейшем Россия рассчитывает расширить перечень товаров для экспорта в Китай. Сейчас согласовываются документы, которые могут открыть поставки кормов для сельскохозяйственных животных, говядины, готовой продукции из мяса птицы и свинины, субпродуктов, свиней и молочной продукции.

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