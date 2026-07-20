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Продукты из-за топливного кризиса не подорожают — Минторг Башкирии

Минторг Башкирии: роста цен на продукты из-за топливного кризиса не будет.

Источник: Комсомольская правда

Министр торговли и услуг Башкирии Константин Климин заявил, что резкого скачка цен на продукты из-за топливного кризиса не предвидится. Об этом он рассказал на брифинге в Центре управления республикой.

По словам чиновника, запасов продовольствия в торговых сетях хватит больше чем на 40 дней, а дефицита в магазинах нет. Если цены и вырастут, то причиной станет сезонность, а не топливный кризис. Более того, с началом уборочной кампании овощи из «борщевого набора» могут подешеветь.

Климин добавил, что ведомство совместно с антимонопольной службой следит за ценами на социально значимые товары и готово оперативно реагировать на любые изменения.