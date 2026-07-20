Продукты из-за топливного кризиса не подорожают — Минторг Башкирии

По словам чиновника, запасов продовольствия в торговых сетях хватит больше чем на 40 дней, а дефицита в магазинах нет. Если цены и вырастут, то причиной станет сезонность, а не топливный кризис. Более того, с началом уборочной кампании овощи из «борщевого набора» могут подешеветь.