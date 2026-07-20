В результате атаки дрона ВСУ по автобусу погибли пять человек, 23 раненых

Атака беспилотника на рейсовый автобус в Шебекино унесла жизни пяти человек, среди которых — несовершеннолетний. Еще 23 пассажира ранены, трое из них — в критическом состоянии. Это не первый случай атаки БПЛА на пассажирский транспорт в регионе за последние недели. Что известно об атаке и пострадавших — в материале «Газеты.Ru».