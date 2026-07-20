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Reuters: в США начнут производить бюджетные перехватчики Patriot на фоне мирового спроса на системы ПВО

Компания Lockheed Martin, производитель систем противовоздушной обороны Patriot, в понедельник анонсировала выпуск бюджетного перехватчика ACE.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Lockheed заявила, что ее новая ракета PAC-3 Adapted Capability Effector (ACE) будет стоить более чем вдвое дешевле, чем перехватчики PAC-3 MSE. Стоимость последних, согласно бюджетным документам армии США, составляет примерно 4 млн долларов за единицу, уточняет агентство Reuters.

«Вооруженных силам США и их союзникам необходимо решение, проверенное в боях и в то же время экономичное», — сказал топ-менеджер Lockheed Martin Тим Кэхилл на авиасалоне в Фарнборо.

Производство ACE может начаться в течение 36 месяцев, сообщили в компании. Разрабатывать и производить бюджетные перехватчики Lockheed намерена вместе с американскими и европейскими промышленными партнерами.

Reuters считает, что США таким образом хотят воспользоваться европейским бумом перевооружения, вызванным конфликтом на Украине, хотя европейские правительства стремятся снизить зависимость от американских поставщиков и расширить местное оборонное производство.

Кроме того, американские оборонные подрядчики стремятся разработать дешевые аналоги проверенного в боевых действиях оружия на фоне усиливающейся конкуренции со стороны стартапов, которые поддерживают компании из Кремниевой долины. Они обещают поставлять оружие быстрее, в большем количестве и за меньшую стоимость, чем традиционные компании.

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