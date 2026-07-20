Reuters: в США начнут производить бюджетные перехватчики Patriot на фоне мирового спроса на системы ПВО

Кроме того, американские оборонные подрядчики стремятся разработать дешевые аналоги проверенного в боевых действиях оружия на фоне усиливающейся конкуренции со стороны стартапов, которые поддерживают компании из Кремниевой долины. Они обещают поставлять оружие быстрее, в большем количестве и за меньшую стоимость, чем традиционные компании.