Reuters: в США начнут производить бюджетные перехватчики Patriot на фоне мирового спроса на системы ПВО

«Вооруженных силам США и их союзникам необходимо решение, проверенное в боях и в то же время экономичное», — сказал топ-менеджер Lockheed Martin Тим Кэхилл на авиасалоне в Фарнборо.
Производство ACE может начаться в течение 36 месяцев, сообщили в компании. Разрабатывать и производить бюджетные перехватчики Lockheed намерена вместе с американскими и европейскими промышленными партнерами.
Reuters считает, что США таким образом хотят воспользоваться европейским бумом перевооружения, вызванным конфликтом на Украине, хотя европейские правительства стремятся снизить зависимость от американских поставщиков и расширить местное оборонное производство.
Кроме того, американские оборонные подрядчики стремятся разработать дешевые аналоги проверенного в боевых действиях оружия на фоне усиливающейся конкуренции со стороны стартапов, которые поддерживают компании из Кремниевой долины. Они обещают поставлять оружие быстрее, в большем количестве и за меньшую стоимость, чем традиционные компании.