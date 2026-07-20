Металлургические заводы в Ростовской области сократили отгрузку продукции на 23%

При этом донские предприятия сохраняют лидерство в ЮФО в сфере производства стальных труб. В отрасли на сегодняшний день работают более 12,3 тысячи человек. На модернизацию производства крупные и средние предприятия Ростовской области направили 85,1 млрд рублей.