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В Перми 22 июля откроют путепровод на улице Монастырской

Автобусы № 3, 51 и 71 вернутся к привычным маршрутам.

Путепровод на улице Монастырской в Перми открою 22 июля, сообщает региональное Министерство транспорта.

Речь об участке дороги от улицы 25 октября до станции Пермь I. Несколько месяцев там реконструировали путепровод над железной дорогой. Проезд к набережной и станции был возможен через улицу Максима Горького.

22 июля путепровод откроют в техническом режиме — по двум полосам из четырёх. Автобусы № 3, 51 и 71 вернутся к привычным маршрутам. При этом закроют участок на улице Максима Горького, там продолжатся работы.

«Закрытие улицы Максима Горького даст возможность разобрать временную дорогу, обустроить пешеходный переход, парковочную зону и укрепить откос у железной дороги георешеткой», — пояснили в Министерстве транспорта Пермского края.

Также на участке параллельно обустроят тротуары и восстановят подпорные стены. Проект реконструкции включает в себя архитектурное оформление, обустройство смотровой площадки и установку подсветки.