Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Строительство пункта захоронения радиоактивных отходов обсудят в Беларуси

МИНСК, 20 июл — Sputnik. Публичное обсуждение отчета об оценке воздействия на окружающую среду возведения пункта захоронения радиоактивных отходов пройдет в Беларуси в конце августа — начале сентября, сообщили в пресс-службе Белорусской организации по обращению с радиоактивными отходами (БелРАО).

Источник: Sputnik.by

Там добавили, что для захоронения отходов рассматриваются три площадки в разных регионах страны.

«Для размещения объекта рассматриваются три альтернативные площадки: Хойникский район (Гомельская область), Островецкий район (Гродненская область) и Мстиславский район (Могилевская область)», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что 20 августа общественное обсуждение состоится в Островце в многофункциональном комплексе социально-культурного назначения и творчества молодежи, 26 августа — в Мстиславле в райисполкоме, 10 сентября — в Хойниках в городском Центре культуры.

В собраниях по обсуждению могут принять участие граждане, индивидуальные предприниматели и представители юрлиц. В «БелРАО» подчеркнули, что на собрании будет возможность задать вопросы специалистам, ознакомиться с нюансами проекта, а также высказать свои замечания.

БелАЭС

Строительство атомной электростанции с двумя реакторными установками ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт недалеко от города Островец стало самым крупным экономическим проектом Беларуси и РФ.

Возводить АЭС начали в 2013 году совместно с госкорпорацией «Росатом». Первый энергоблок ввели в промышленную эксплуатацию в июне 2021 года, а в ноябре 2023-го правительством был утвержден акт приемки второго энергоблока.

Решение о сооружении третьего энергоблока на БелАЭС было принято в ноябре 2025 года на совещании у президента Беларуси Александра Лукашенко.

Кроме того, утвержден план мероприятий по сооружению пункта захоронения радиоактивных отходов. Первую очередь объекта планируется возвести в 2030 — 2031 годах.

Ранее в мае первый замначальника Госатомнадзора республики Леонид Дедуль сообщил, что к ноябрю 2026 года должны завершить исследование потенциальных площадок для создания пункта захоронения радиоактивных отходов. По информации БелРАО, решение о выборе площадки, скорее всего, примут в конце 2026-го — в 2027 году.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше