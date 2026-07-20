Строительство пункта захоронения радиоактивных отходов обсудят в Беларуси

Там добавили, что для захоронения отходов рассматриваются три площадки в разных регионах страны.
«Для размещения объекта рассматриваются три альтернативные площадки: Хойникский район (Гомельская область), Островецкий район (Гродненская область) и Мстиславский район (Могилевская область)», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что 20 августа общественное обсуждение состоится в Островце в многофункциональном комплексе социально-культурного назначения и творчества молодежи, 26 августа — в Мстиславле в райисполкоме, 10 сентября — в Хойниках в городском Центре культуры.
В собраниях по обсуждению могут принять участие граждане, индивидуальные предприниматели и представители юрлиц. В «БелРАО» подчеркнули, что на собрании будет возможность задать вопросы специалистам, ознакомиться с нюансами проекта, а также высказать свои замечания.
БелАЭС
Строительство атомной электростанции с двумя реакторными установками ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт недалеко от города Островец стало самым крупным экономическим проектом Беларуси и РФ.
Возводить АЭС начали в 2013 году совместно с госкорпорацией «Росатом». Первый энергоблок ввели в промышленную эксплуатацию в июне 2021 года, а в ноябре 2023-го правительством был утвержден акт приемки второго энергоблока.
Решение о сооружении третьего энергоблока на БелАЭС было принято в ноябре 2025 года на совещании у президента Беларуси Александра Лукашенко.
Кроме того, утвержден план мероприятий по сооружению пункта захоронения радиоактивных отходов. Первую очередь объекта планируется возвести в 2030 — 2031 годах.
Ранее в мае первый замначальника Госатомнадзора республики Леонид Дедуль сообщил, что к ноябрю 2026 года должны завершить исследование потенциальных площадок для создания пункта захоронения радиоактивных отходов. По информации БелРАО, решение о выборе площадки, скорее всего, примут в конце 2026-го — в 2027 году.