Строительство пункта захоронения радиоактивных отходов обсудят в Беларуси

В собраниях по обсуждению могут принять участие граждане, индивидуальные предприниматели и представители юрлиц. В «БелРАО» подчеркнули, что на собрании будет возможность задать вопросы специалистам, ознакомиться с нюансами проекта, а также высказать свои замечания.