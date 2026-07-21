В Татарстане бензиновый ажиотаж идет на спад

Ситуация с топливом в Татарстане нормализуется. Власти сообщили, что пик спроса на топливо пройден. Очереди на заправках сокращаются, запасов топлива достаточно.
АЗС возвращаются к обычному режиму. Проблема была не в пустых резервуарах, а в резком росте спроса. Замруководителя исполкома Ильдар Шакиров заявил, что пик напряженности позади. В республике работают 913 АЗС, 740 из них продают бензин. Местные производители увеличивают объемы поставок. В Казани сбоев нет.
Стабилизируется обстановка и в других регионах. В Пермском крае сеть АЗС «Нефтехимпром» увеличила объем отпуска топлива. В Перми можно купить до 50 литров бензина, в других населенных пунктах — до 40. Дизельное топливо отпускают до 200 литров, в канистру — не более 30 литров. В Ярославской и Ростовской областях также растет число АЗС с бензином и дизелем.
Общественный транспорт вышел из общей очереди. 60% казанских автобусов работают на газомоторном топливе и не испытывают проблем. Дизельным автобусам пришлось заправляться на общих АЗС, но власти нашли решение. Одна из компаний выделила отдельную АЗС для общественного транспорта и спецтехники.
Накануне на заправках в Казани еще ощущалась нехватка бензина, но очереди уменьшились. В регионе был создан штаб по контролю за ситуацией с топливом.