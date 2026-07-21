В Татарстане бензиновый ажиотаж идет на спад

Стабилизируется обстановка и в других регионах. В Пермском крае сеть АЗС «Нефтехимпром» увеличила объем отпуска топлива. В Перми можно купить до 50 литров бензина, в других населенных пунктах — до 40. Дизельное топливо отпускают до 200 литров, в канистру — не более 30 литров. В Ярославской и Ростовской областях также растет число АЗС с бензином и дизелем.