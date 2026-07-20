Минфин приостановил аукционы ОФЗ для стабилизации рыночной ситуации

Министерство финансов России объявило о приостановке аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в целях содействия стабилизации рыночной ситуации. Об этом говорится в материалах на официальном сайте министерства.
«Настоящим Минфин России информирует о приостановке аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что о возобновлении проведения аукционов по размещению ОФЗ будет сообщено позднее.
Ранее сайт KP.RU писал, что Министерство финансов отчиталось о размере внешнего государственного долга страны. По итогам первого полугодия 2026-го года он достиг 55,494 миллиарда долларов. Госдолг незначительно увеличился с июня.