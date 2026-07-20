В Нижегородской области планируют построить АЭС к началу 2040-х годов

Как считает губернатор, отказ от завершения строительства Горьковской атомной станции теплоснабжения в 1990-х годах — ошибка. По его мнению, с тех пор атомная отрасль извлекла уроки из катастрофы на Чернобыльской АЭС, и теперь безопасность станций находится на принципиально ином уровне.