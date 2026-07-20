НГЛУ принял 25 иностранных ученых в рамках проекта «Летний институт»

В Москве в павильоне «АТОМ» на ВДНХ состоялось открытие международного проекта «Летний институт для молодых преподавателей и исследователей — 2026». Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова примет 25 участников из 14 стран мира. Об этом сообщили в пресс-службе НГЛУ.