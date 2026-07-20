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НГЛУ принял 25 иностранных ученых в рамках проекта «Летний институт»

Старт международной программы впервые прошёл в Москве, после чего преподаватели из 14 стран отправились в Нижний Новгород.

В Москве в павильоне «АТОМ» на ВДНХ состоялось открытие международного проекта «Летний институт для молодых преподавателей и исследователей — 2026». Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова примет 25 участников из 14 стран мира. Об этом сообщили в пресс-службе НГЛУ.

Всего в проекте участвуют 125 молодых исследователей, которые пройдут обучение в пяти ведущих вузах страны. Делегацию НГЛУ на открытии возглавил ректор Никита Авралев.

Участники уже отправились в Нижний Новгород. На базе НГЛУ им. Н. А. Добролюбова для них стартуют образовательные программы по направлению «Социальные науки».

Ранее сообщалось, что НГЛУ подписал соглашения с тремя вузами Беларуси на международном форуме.