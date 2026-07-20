Mercedes-Benz теряет Китай: продажи рухнули за полгода

По данным Шибе, на китайском рынке сегодня присутствует более ста автомобильных брендов. Так за первые шесть месяцев Mercedes реализовал в КНР почти на треть меньше машин, чем годом ранее. Он также отметил, что другие немецкие автопроизводители также длительное время несут убытки в Китае. Теперь, по его словам, китайские компании стремительно отвоёвывают доли и на европейском рынке.