Склад Wildberries в Котовске возобновит работу 23 июля после удара ВСУ

Как написала госпожа Ким в Telegram, после оценки состояния логистического комплекса склад снова сможет принимать поставки, а товары, находившиеся на нем, вернутся в продажу. Компания также пообещала в ближайшее время корректно отразить на портале продавцов продукцию, которая хранилась на складе в Электростали.