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Склад Wildberries в Котовске возобновит работу 23 июля после удара ВСУ

Wildberries 23 июля возобновит работу склада в Котовске Тамбовской области, который пострадал после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщила основатель маркетплейса Татьяна Ким.

Wildberries 23 июля возобновит работу склада в Котовске Тамбовской области, который пострадал после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщила основатель маркетплейса Татьяна Ким.

Как написала госпожа Ким в Telegram, после оценки состояния логистического комплекса склад снова сможет принимать поставки, а товары, находившиеся на нем, вернутся в продажу. Компания также пообещала в ближайшее время корректно отразить на портале продавцов продукцию, которая хранилась на складе в Электростали.

Атака на оба склада произошла в ночь на 18 июля. В результате удара по Электростали, по данным властей, погиб один человек, 57 пострадали; в Котовске жертвами стали семь человек, ранены 25. Утром 20 июля проводилась эвакуация сотрудников склада в подмосковном Коледино, но вскоре персонал вернулся к штатной работе.

Для поддержки пострадавших продавцов Wildberries предоставит скидки на хранение товаров на ряде складов, а транзит на региональные площадки сделает бесплатным. О мерах поддержки также объявили WB Банк и Сбербанк, предложив отсрочки по кредитам для клиентов, понесших ущерб.

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