Wildberries после атак на склады пересмотрит правила на объектах при ЧП

Кроме того, Wildberries начал выплаты семьям погибших и пострадавших при атаках на склады. Татьяна Ким также прокомментировала ситуацию на поврежденных складах. Объект в Котовске снова сможет принимать товары после завершения оценки состояния комплекса. В ближайшее время компания отобразит в отчетах весь товар, который находился на складах в Электростали.