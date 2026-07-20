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Wildberries после атак на склады пересмотрит правила на объектах при ЧП

Компания Wildberries пересмотрит правила на логистических объектах при нештатных ситуациях после атак беспилотников ВСУ по складам в Электростали и Котовске. Об этом заявила глава компании Татьяна Ким в Telegram-канале.

Компания Wildberries пересмотрит правила на логистических объектах при нештатных ситуациях после атак беспилотников ВСУ по складам в Электростали и Котовске. Об этом заявила глава компании Татьяна Ким в Telegram-канале.

«Безопасность в наших центрах — это приоритет, поэтому при малейшей угрозе мы принимаем все меры, направленные на ее обеспечение, — написала госпожа Ким. — Понимаю, что из-за эвакуаций могут выпадать доходы у исполнителей, поэтому с командой приняли решение пересмотреть размеры вознаграждений занятых, чтобы обеспечить привычный уровень выплат».

Кроме того, Wildberries начал выплаты семьям погибших и пострадавших при атаках на склады. Татьяна Ким также прокомментировала ситуацию на поврежденных складах. Объект в Котовске снова сможет принимать товары после завершения оценки состояния комплекса. В ближайшее время компания отобразит в отчетах весь товар, который находился на складах в Электростали.

«Я вижу много вопросов по выплатам за поврежденный товар в Электростали. Не сомневайтесь, мы не оставим вас наедине с этой проблемой. Ранее говорила про необходимое время на оценку последствий», — написала госпожа Ким.

Склады Wildberries в Котовске в Тамбовской области и Электростали в Московской области были атакованы беспилотниками ВСУ ночью 18 июля. В Котовске погибли семь работников ночной смены, 25 человек пострадали. В Электростали один человек погиб, пострадали 57. По словам опрошенных экспертов, ущерб от атак по складам оценивается от 20 до 35,8 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Товар—деньги—пожар».

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