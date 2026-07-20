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Эксперт Басенис спрогнозировал возвращение цен на нефть к трехзначным значениям

Причиной роста может стать ближневосточный конфликт, считает глава рыночной стратегии в компании MDB Capital Holdings.

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Цена за баррель нефти в долларах может вновь вернуться к трехзначным значениям, если ближневосточный конфликт вскоре не прекратится. Об этом заявил Луис Басенис, глава рыночной стратегии в компании MDB Capital Holdings.

Ранее йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» заявили об установлении морской блокады Саудовской Аравии. «Так как хуситы в Йемене угрожают поставкам еще четырех с половиной миллионов баррелей нефти в день, есть большой риск оказаться в энергетическом кризисе, — сказал он в эфире телеканала Fox News. — Я не удивлюсь, если мы вновь достигнем трехзначных значений (цены на нефть в долларах на рынке — прим. ТАСС), если все это скоро не прекратится», — сказал он.

По мнению эксперта, складывающаяся ситуация с поставками нефти напоминает «идеальный шторм» для катастрофы в экономике. В июне сообщалось, что объем нефти в американском резерве сократился до самого низкого уровня с 1983 года.

Ранее 20 июля хуситы заявили о введении морской блокады Саудовской Аравии. В заявлении подчеркивается, что движение оставляет за собой право на «всеобъемлющую эскалацию» в ответ на действия Эр-Рияда.

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