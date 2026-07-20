Эксперт Басенис спрогнозировал возвращение цен на нефть к трехзначным значениям

Ранее йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» заявили об установлении морской блокады Саудовской Аравии. «Так как хуситы в Йемене угрожают поставкам еще четырех с половиной миллионов баррелей нефти в день, есть большой риск оказаться в энергетическом кризисе, — сказал он в эфире телеканала Fox News. — Я не удивлюсь, если мы вновь достигнем трехзначных значений (цены на нефть в долларах на рынке — прим. ТАСС), если все это скоро не прекратится», — сказал он.