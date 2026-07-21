Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк опустил курс евро и курс доллара на 21 июля

Нацбанк уменьшил курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 21 июля, вторник.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк изменил курсы валют на 21 июля, вторник. В частности, стали ниже курс доллара, курс евро, а также и курс российского рубля.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на вторник, 21 июля, Национальный банк определил такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8917 белорусского рубля, 1 евро — 3,3052 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6919 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют, установленными на понедельник, 20 июля, курс доллара, курс евро и курс российского рубля понизились во вторник, 21 июля. Ощутимее в сторону уменьшения изменился курс европейской валюты.

В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0021 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0050 белрубля, а курс российского рубля опустился на 0,0044 белрубля.

Еще Нацбанк показал редкую монету 1 рубль, за которую заплатят 60 рублей.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше