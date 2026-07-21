Нацбанк опустил курс евро и курс доллара на 21 июля

Национальный банк изменил курсы валют на 21 июля, вторник. В частности, стали ниже курс доллара, курс евро, а также и курс российского рубля.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на вторник, 21 июля, Национальный банк определил такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8917 белорусского рубля, 1 евро — 3,3052 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6919 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, установленными на понедельник, 20 июля, курс доллара, курс евро и курс российского рубля понизились во вторник, 21 июля. Ощутимее в сторону уменьшения изменился курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0021 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0050 белрубля, а курс российского рубля опустился на 0,0044 белрубля.
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