MaxStat сообщил о росте рекламного рынка «Макса» в 1 300 раз за год

По данным аналитиков, за неполный год с момента запуска публичных каналов их число в «Максе» увеличилось почти в 45 раз — с 6,7 тыс. на конец сентября 2025 года до 301,8 тыс. к 15 июля 2026-го. Общее количество подписок за тот же период возросло почти в 40 раз, превысив 279 млн, а пользователи опубликовали около 47 млн постов, что в 127 раз больше, чем в начале отчетного периода.