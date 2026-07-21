MaxStat сообщил о росте рекламного рынка «Макса» в 1 300 раз за год

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Количество рекламных публикаций с маркером ERID в публичных каналах мессенджера «Макс» за первый год их существования выросло более чем в 1 300 раз, достигнув 327,3 тыс. по состоянию на середину июля 2026 года. Об этом свидетельствуют данные аналитического сервиса MaxStat, которые есть в распоряжении ТАСС.
«За первый год существования публичных каналов количество публикаций с ERID выросло с 245 до 327,3 тыс., что более чем в 1 300 раз превышает показатели конца сентября 2025 года», — говорится в исследовании MaxStat. Только за первую половину июля в мессенджере было опубликовано почти 31,3 тыс. новых рекламных публикаций.
По данным аналитиков, за неполный год с момента запуска публичных каналов их число в «Максе» увеличилось почти в 45 раз — с 6,7 тыс. на конец сентября 2025 года до 301,8 тыс. к 15 июля 2026-го. Общее количество подписок за тот же период возросло почти в 40 раз, превысив 279 млн, а пользователи опубликовали около 47 млн постов, что в 127 раз больше, чем в начале отчетного периода.
Эксперты отмечают, что если осенью 2025 года более 80% всех размещений приходилось на каналы с аудиторией до 1 тыс. подписчиков, то к середине июля 2026 года их доля сократилась до 29%. При этом главным драйвером стали каналы с числом подписчиков от 1 до 20 тыс., которые за год увеличили свою долю с 18% до почти 60%, став крупнейшим сегментом по количеству коммерческих интеграций.
В базе MaxStat фиксируются публичные каналы и их контент с доступными метриками (публикации, просмотры). Личные и приватные аккаунты и каналы в выборку не включаются.