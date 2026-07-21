Хабаровский край делает ставку на деревянное жильё и внедрение научных разработок

Во Владивостоке под председательством полномочного представителя Президента России в ДФО Юрия Трутнева прошло заседание Совета Дальневосточного федерального округа. Участники обсудили текущую ситуацию в лесной отрасли и развитие науки на Дальнем Востоке. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин отметил, что регион делает ставку на глубокую переработку древесины и ускоренное внедрение научных разработок в экономику, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Хабаровский край входит в число крупнейших лесных регионов страны. Работающие здесь предприятия обеспечивают значительную долю переработки деловой древесины в ДФО. Дмитрий Демешин отметил, что ключевая задача правительства региона направить деревообработку, особенно в северных и удалённых районах, на решение социальных вопросов, прежде всего на строительство жилья для жителей края.
Губернатор рассказал, что в регионе реализуется комплексная программа деревянного домостроения. Она объединяет меры по комплексному развитию сельских территорий, расселению аварийного жилья и развитию жилищного строительства. В Чегдомыне ведётся строительство 15 деревянных домов, в Николаевске-на-Амуре возводится двухэтажный дом из профилированного бруса для переселения людей из аварийного фонда, в планах — ещё 10 таких домов. К участию в программе также готовятся Ванинский и Ульчский районы.
В ходе очередного визита в Хабаровский край Юрий Трутнев отдельно отметил, как в регионе успешно реализуют мастер-планы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, утвержденные Президентом. Эти проекты уже меняют облик городов: появляются новые общественные пространства, социальные объекты, обновляется городская среда. Параллельно благодаря президентской Единой дальневосточной субсидии строятся школы, больницы, дороги — то, что жители видят каждый день.
На заседании Совета ДФО рассмотрели и развитие лесопромышленного сектора. В Хабаровском крае реализуются инвестиционные проекты в сфере лесопереработки. В районе имени Лазо завершён проект по созданию центра «Тумнинский прииск», где выпускают сухие пиломатериалы, шпон, фанеру и топливные гранулы. В Амурске введён цех по производству фанеры «РФП Инженерная древесина» и модернизирован сушильный комплекс «Амурской ЛК», что позволило увеличить производительность до 100 тыс. кубометров в год.
Отдельный блок выступления Демешина был посвящён научно‑технологическому развитию. Губернатор предложил создать в регионах Дальнего Востока Центры трансфера технологий, чтобы разработки учёных быстрее доходили до производства и приносили практическую пользу. Речь идёт о том, чтобы выводить научный продукт из лабораторий в серийное производство, а не оставлять его на уровне отчётов и опытных образцов.
Кроме того, Демешин выступил с инициативой создать Совет по научно‑технологическому развитию ДФО и предложил возглавить его Юрию Трутневу. По оценке губернатора, такой орган позволит оперативно решать задачи государственного уровня и выстраивать научную повестку в соответствии с приоритетами, которые определяет Президент России.
Хабаровский край, по словам главы региона, располагает серьёзной научной базой. В крае действуют 16 вузов и 19 академических институтов, включая исследовательский центр ДВО РАН. Учёные разработали около 300 отечественных технологий, а вузы готовы предложить предприятиям более 40 направлений научно‑исследовательских и опытно‑конструкторских работ — от авиации и промышленного инжиниринга до биомедицины. Фундаментом для развития науки и внедрения технологий служит устойчивая экономика: в 2026 году в крае отмечается рост промышленного производства, грузооборота, розничной торговли и бюджетных поступлений.