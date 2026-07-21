Хабаровский край делает ставку на деревянное жильё и внедрение научных разработок

Губернатор рассказал, что в регионе реализуется комплексная программа деревянного домостроения. Она объединяет меры по комплексному развитию сельских территорий, расселению аварийного жилья и развитию жилищного строительства. В Чегдомыне ведётся строительство 15 деревянных домов, в Николаевске-на-Амуре возводится двухэтажный дом из профилированного бруса для переселения людей из аварийного фонда, в планах — ещё 10 таких домов. К участию в программе также готовятся Ванинский и Ульчский районы.