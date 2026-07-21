В АТОР назвали места съемок «Аватара» в числе популярных у россиян локации в КНР

«Земли, где снимался “Аватар”, и Гуанчжоу, и Пекин, Шанхай, конечно — это все вызывает большой интерес у наших туристов со всех регионов. Сейчас Китай входит в топ-10 [стран для выездного туризма у россиян], это хит продаж, потому что с одной стороны есть возможность совмещать морской отдых на Хайнане с возможностью экскурсионных поездок на континентальной части Китая», — сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос ТАСС о самых популярных у россиян местах в Китае.
Ломидзе отметила, что КНР стала одним из направлений, куда переключилось внимание российских туристов в связи с кризисом на Ближнем Востоке. «Китай по динамике продаж ворвался в топ-3 страны [для выездного туризма у россиян]. Спрос на Китай увеличился почти у всех туроператоров на 30−40% неделя к неделе, сравнивая начало и середину марта», — пояснила она.
По словам исполнительного директора АТОР, особенно популярным Китай стал для туристов из Сибири и Дальнего Востока ввиду логистического удобства. «Для них Китай, как условно Турция для [жителей] регионов Центрального федерального округа», — добавила Ломидзе.