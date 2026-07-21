В АТОР назвали места съемок «Аватара» в числе популярных у россиян локации в КНР

«Земли, где снимался “Аватар”, и Гуанчжоу, и Пекин, Шанхай, конечно — это все вызывает большой интерес у наших туристов со всех регионов. Сейчас Китай входит в топ-10 [стран для выездного туризма у россиян], это хит продаж, потому что с одной стороны есть возможность совмещать морской отдых на Хайнане с возможностью экскурсионных поездок на континентальной части Китая», — сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос ТАСС о самых популярных у россиян местах в Китае.