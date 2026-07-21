МВФ одобрил выдачу Украине нового кредита в размере $690 млн

Руководство Международного валютного фонда (МВФ) одобрило планы предоставить киевскому режиму примерно 690 миллионов долларов в качестве нового кредитного транша, заявили в организации.
Деньги будут выделены в рамках действующей программы поддержки объемом 8,1 миллиарда долларов.
«Исполнительный совет МВФ завершил первый обзор выполнения Украиной условий 48-месячной программы расширенного финансирования, что даёт возможность немедленного выделения очередного транша…» — отметило учреждение в своём сообщении.
Напомним, в середине июня МВФ и киевский режим достигли предварительной договоренности о выделении этой суммы.
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