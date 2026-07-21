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МВФ одобрил выдачу Украине нового кредита в размере $690 млн

Руководство МВФ согласовало план по выделению кредита Украине в $690 млн в рамках действующей программы поддержки.

Источник: Аргументы и факты

Руководство Международного валютного фонда (МВФ) одобрило планы предоставить киевскому режиму примерно 690 миллионов долларов в качестве нового кредитного транша, заявили в организации.

Деньги будут выделены в рамках действующей программы поддержки объемом 8,1 миллиарда долларов.

«Исполнительный совет МВФ завершил первый обзор выполнения Украиной условий 48-месячной программы расширенного финансирования, что даёт возможность немедленного выделения очередного транша…» — отметило учреждение в своём сообщении.

Напомним, в середине июня МВФ и киевский режим достигли предварительной договоренности о выделении этой суммы.

В апреле послы стран Евросоюза одобрили предоставление киевскому режиму кредита в размере 90 млрд евро. Решение о выделении денег государства ЕС приняли ещё в декабре 2025 года. При этом Венгрия, Словакия и Чехия решили не участвовать в обеспечении кредита.

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