МВФ одобрил выдачу Украине нового кредита в размере $690 млн

В апреле послы стран Евросоюза одобрили предоставление киевскому режиму кредита в размере 90 млрд евро. Решение о выделении денег государства ЕС приняли ещё в декабре 2025 года. При этом Венгрия, Словакия и Чехия решили не участвовать в обеспечении кредита.